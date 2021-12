Controlli e Green pass: 50 multe e oltre 10mila persone controllate

Non si arrestano i controlli per il rispetto delle normative anti Covid in tutta la provincia di Ancona. Nell'ultima settimana la prefettura ha fatto sapere di aver «controllato 10.521 persone» in particolare all'interno di esercizi commerciali, ristoranti, locali di spettacolo e mezzi di trasporto.

In totale sono state elevate 50 multe per il Green pass e 12 per il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Scattata anche una denuncia per una persona che si è spostata da casa nonostante fosse in quarantena.