Senza Green pass e mascherina: scattano due multe

Ieri pomeriggio sono stati svolti controlli a tappeto tra Ancona e Jesi per il rispetto delle normative anti Covid-19.

Nel corso dei controlli della polizia in centro città stati identificate 107 persone, tra cui parecchi giovani. È stata multata una persona per la violazione della normativa sul mancato uso dei dispositivi di protezione individuali.

Gli stessi servizi sono stati svolti ieri sera nella città di Jesi, da personale del Commissariato di polizia, in collaborazione con quello dei Carabinieri e della Polizia Locale. Sono state controllate 153 persone e sette locali pubblici. Nella circostanza è stata contestata una infrazione ad un utente di esercizio commerciale, perché sprovvisto di Green pass.