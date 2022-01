Titolare e dipendenti senza Green pass, controlli in 2 negozi: uno viene chiuso

Titolari e dipendenti scoperti senza Green pass in due attività del capoluogo. Per loro è scattata la sanzione ed una tabaccheria è stata chiusa momentaneamente. E' questo il bilancio dei controlli effettuati nelle scorse ore dalla polizia local edi Ancona.

A seguito di alcune segnalazioni giunte alla centrale operativa, gli agenti sono intervenuti in una parrucchieria ed in una tabaccheria sorprendendo dipendenti ed un titolare senza Green pass, obbligatorio sul posto di lavoro. Nel primo caso, all'interno del salone di bellezza, i poliziotti hanno multato un dipendente sprovvisto di certificazione verde. Per lui è scattata una multa di 600 euro mentre per il titolare, in regola invece con il Green pass, una sanzione di 400 euro per omesso controllo. I controlli sono stati poi estesi in una tabaccheria in zona stazione, dove sia il titolare che una dipendente non possedevano il Green pass. Anche per loro è scattata la multa a cui si è aggiunta un'ulteriore sanzione visto che il proprietario lavorava senza utilizzare la mascherina. La polizia ha poi sospeso momentaneamente l'attività.