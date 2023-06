Passaporto falso per sbarcare dalla nave e pullman turistici che nascondono un traffico di merci, denunce al porto

ANCONA – Aumento di polizia al porto dorico e il potenziamento dà subito i suoi frutti. La polmare ha trovato un cinese che tentava di sbarcare da una nave con un passaporto contraffatto. Controllando invece il flusso di pullman turistici in arrivo dall'Albania, ma con poco persone a bordo, i poliziotti hanno scovato un traffico di merci non autorizzate. Con l'arrivo della stagione estiva al porto è arrivata Frontex, donne e uomini di una agenzia che contribuisce, con il personale delle varie forze dell'ordine europee, a migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione Europea. Si tratta di un organismo comunitario, con sede a Varsavia, che col suo operato rende più efficace l’applicazione delle misure comunitarie garantendo il coordinamento tra gli stati membri. In questi giorni sta affiancando la polmare. E sono arrivate anche le prime denunce. Venerdì della scorsa settimana, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare, il personale addetto ai controlli ha trovato un cinese, passeggero di una nave proveniente dalla Croazia, che aveva il passaporto contraffatto. All'uomo gli è stato impedito l’ingresso sul territorio nazionale ed è stato rimbarcato nella nave per tornare in Croazia.

Il passaporto è stato sequestrato. Un'altra operazione ha portato a stroncare il fenomeno abusivo del traffico di merce a bordo di mezzi normalmente adibiti al trasporto di persone. Monitorati i traffici con l'Albania. Durante lo sbarco di una nave proveniente da Durazzo la polizia di frontiera ha notato come fosse sempre crescente il numero di pullman con a bordo pochissimi passeggeri e diretti in varie città Italiane. Si trattava di bus di linea autorizzati apparentemente ad effettuare tratte internazionali. Attraverso un approfondimento della materia, si è riscontrato come gli autisti di quei mezzi, nella maggior parte delle volte, non esibivano al controllo le autorizzazioni in originale ma delle copie non autenticate. A bordo dei pullman sono stati trovati alti quantitativi di merce di vario genere, ritenuti non congrui al numero di passeggeri trasportati. Denunciato l'autista e merce sequestrata.