Controlli a tappeto in spiaggia ed in centro, due persone denunciate e due portate in carcere

FALCONARA - Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Tenenza di Falconara hanno denunciato un 21enne e un 44enne, entrambi residenti del luogo, per la violazione dei divieti di accesso nelle aree urbane. I provvedimenti sono stati adottati durante i controlli intensificati in spiaggia e nel centro abitato di Falconara Marittima e nella frazione Castelferretti. Il ventunenne è stato sorpreso a Castelferretti, nonostante un divieto di accesso emesso nei suoi confronti dal Questore di Ancona il 29 marzo 2024. Il quarantaquattrenne è stato trovato nel centro abitato, violando un divieto simile emesso il 2 febbraio 2024. Quest'ultimo ha tentato di sfuggire ai Carabinieri nascondendosi in un negozio, ma è stato prontamente scoperto e fermato.

Inoltre, i Carabinieri hanno effettuato ulteriori controlli sui soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi e misure alternative. Durante queste verifiche, sono stati segnalati all'Ufficio di Sorveglianza di Ancona un 43enne e un 59enne, entrambi del luogo, per aver violato la detenzione domiciliare e le prescrizioni imposte. Per loro è stata disposta la sospensione della misura alternativa e l'accompagnamento presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto per l'espiazione delle rispettive pene.