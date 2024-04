Trovati al volante positivi all'etilometro: sospensione della patente per due neopatentati

FABRIANO – Li hanno scoperti positivi all’alcol test, con un valore nel limite del consentito, ma in qualità di neopatentati per loro è scattata la sospensione della patente. Nell’ambito dei controlli effettuati dai Carabinieri di Fabriano in concomitanza con le festività pasquali, i militari hanno fermato una vettura con al volante un 20enne residente in comune limitrofo, ma nato a Fabriano, per cui l’etilometro ha segnato un valore di 0.50, facendo scattare una multa di 168 euro e la sospensione del documento di guida. Stessa sanzione per un 19enne fabrianese, sorpreso alla guida con l’alcoltest che ha segnato 0.46. È stata invece ritirata la patente ad un 30enne che sottoposto al test è risultato positivo per un valore pari a 0.57gr/l: essendogli stata restituita dopo una precedente sospensione legata proprio alla guida in stato di ebbrezza, sarebbe dovuto risultare negativo per i due anni successivi alla prima infrazione, e questa seconda violazione del codice ha comportato anche la notifica di una sanzione di 724 euro.

Tra le operazioni effettuate dai militari in borghese, c’è stata anche la perquisizione domiciliare effettuata in un’abitazione di Cerreto D’Esi, nella quale si era registrato un anomalo via vai di persone. Nella casa, abitata da un 30enne nato a Fabriano, sono stati trovati in un armadio 1.5 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.