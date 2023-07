Estate sicura, controlli potenziati anche sulle spiagge: tutte le forze in campo

ANCONA - Controlli potenziati per il programma “Estate insieme in sicurezza 2023” sul litorale anconetano da Numana a Senigallia. Le misure, intensificate già nel mese di maggio scorso, vedranno complessivamente impiegate unità di rinforzo della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, oltre al Raggruppamento Aeronavale della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Si aggiungono le Squadre di Pronto Intervento specializzate nel controllo del territorio del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e le S.I.O. (Squadre Intervento Operativo ) dei Carabinieri.

Previsto l’utilizzo di Unità cinofile e del Reparto Volo. Le Specialità della Polizia di Stato - Polfer, Stradale e Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea - rafforzeranno i dispositivi di controllo di propria competenza in stazioni ferroviarie, il porto e aeroporto. I Vigili del Fuoco garantiranno attività di prevenzione e monitoraggio antincendio a Portonovo e nel parco del Conero.

In servizio anche le polizie locali di Ancona, Numana, Sirolo, Falconara e Senigallia per prevenire illeciti amministrativi e abusivismo commerciale. Sono stati svolti incontri con le Associazioni di categoria dei gestori delle discoteche e degli stabilimenti balneari per una strategia di prevenzione: nelle ore notturne, in spiaggia, le guardie giurate utilizzeranno auto, quad e biciclette da Numana a Senigallia, attraverso servizi specifici per evitare danneggiamenti, furti e comportamenti incivili. "E’ nostra intenzione, ha dichiarato il Questore di Ancona Cesare Capocasa, garantire, su espressa richiesta del Sig. Prefetto, un’estate tranquilla a turisti e villeggianti, il rispetto delle regole e comportamenti corretti per diffondere la cultura della legalità in luoghi di svago sicuri. La legalità è una esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere lo sviluppo della vita umana”