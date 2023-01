Espulsioni e controlli antidroga negli ultimi giorni del 2022: il report

ANCONA - Negli ultimi giorni dell’anno il personale della Questura di Ancona ha eseguito diversi controlli per il contrasto della permanenza illegale sul territorio nazionale. In particolare, il 29 dicembre sono stati espulsi due cittadini georgiani che non avevano più titolo per restare sul territorio nazionale.

Inoltre, nell'ambito dei controlli straordinari del territorio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico,ha identificato 250 persone e 80 veicoli, oltre ad aver elevato due sanzioni per la violazione di cui all’art. 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti: si trattava di possesso di hashish per uso personale, un consumatore è stato sopreso al Parco del Cardeto.