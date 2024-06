Tenta di nascondersi alla fermata del bus, nel marsupio droga ed un coltello: 20enne nei guai

ANCONA - Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio ad Ancona disposti dal Questore in accordo con il Prefetto. Durante un recente intervento, gli agenti hanno identificato 81 persone e controllato 18 veicoli, elevando due contravvenzioni al codice della strada.

Nel corso dei controlli, un giovane è stato fermato nei pressi di un terminal di autobus in centro città dopo aver tentato di nascondersi alla vista dei poliziotti. Il ragazzo, di cittadinanza tunisina e circa 20 anni, è stato trovato in possesso di hashish e di un coltello con lama da 8 centimetri nascosto nel suo marsupio. Con precedenti penali per reati contro la persona, il giovane è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per possesso di droga. Durante lo stesso servizio, un altro cittadino tunisino, di circa 31 anni e senza permesso di soggiorno, è stato rintracciato. Con precedenti in materia di stupefacenti e in posizione irregolare, è stato espulso e accompagnato al CPR di Bari in attesa del rimpatrio.