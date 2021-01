Pizzicato fuori dal comune con un coltello: multato e denunciato un 25enne

Beccato fuori dal comune di residenza e con un coltello in tasca. Un giovane di 25 anni è stato multato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Jesi.

Al momento del controllo il 25enne si trovava fuori da suo comune senza giustificato motivo, violando le normative del Dpcm e per questo è stato multato. I militari hanno scoperto inoltre che il ragazzo se ne andava in giro portando un coltello della lunghezza di 15 centimetri. Così è scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi.