«Un drink al bar in piena notte», anzi no: «Eravamo al parco». Scatta la multa di gruppo

Erano le 2,30 di ieri notte quando una pattuglia della polizia ha fermato un’auto di piccola cilindrata che sfrecciava lungo via De Gasperi in barba al coprifuoco. Dentro c’erano cinque persone di origine rumena, che non sono riusciti a dare una spiegazione univoca sul perché si trovassero lì a quell’ora.

Ascoltato singolarmente, infatti, ognuno di loro ha fornito agli agenti una versione differente. Dalla bevuta in un bar del porto, impossibile a quell’ora di notte per le restrizioni anti-Covid, all: «Eravamo in un parco per cani a giocare, ma non ci siamo accorti dell’orario. Per tutti è scattata la multa. Le forze dell’ordine stanno anche approfondendo i motivi della loro presenza in città.