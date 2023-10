«Manipolazione sul cibo non registrate», multato un locale al Piano

ANCONA - Non aveva registrato le operazioni di manipolazione dei cibi sull'apposito registro HACCP: multa di 2mila euro per il titolare di un esercizio pubblico al Piano. Il sopralluogo rientrava nei controlli portati avanti dalla squadra amministrativa della Polizia di Stato e dal personale dell'Azienda Sanitaria Territoriale. Multato anche un altro esercizio publbico per 5mila euro. Il titolare non aveva la licenza di esercizio, ncessaria sotto l'aspetto amministrativo e sanitario.