Prima si schianta contro le auto ferme, poi rifiuta l'alcol test: denunciato

Weekend denunce, multe e segnalazioni. I carabinieri dorici al lavoro per le strade della città con pattugliamenti serrati in tutte le zone. I controlli, disposti dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Cristian Carrozza, hanno portato alla denuncia di tre persone e alla segnalazione di una studentessa 18enne per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La ragazza aveva con sé un grammo di marijuana ed è stata beccata ieri sera alle 23 in via della Catena dai militari della stazione di Ancona centro. Gli altri a finire nei guai sono un 24enne che venerdì sera, fermato dai militari in piazza Cesare Battisti della Tenenza di Falconara mentre era alla guida della sua auto, si è rifiutato di sottoporsi all'acol e al droga test mentre ieri sera, verso le 22, in via Jesi, i militari del Norm hanno denunciato una donna 36enne di origini moldave. L'accusa è quella di trovarsi illegalmente sul territorio nazionale.

Denunciato questa notte anche un 21enne residente ad Ancona che, in via Flaminia, ha prima causato un incidente andando a sbattere contro tre auto parcheggiate in sosta e poi si è rifiutato di fare l'etilometro e il test delle sostanze stupefacenti.

L’attività straordinaria di controllo del territorio ha consentito l’identificazione di 135 persone, il controllo di 57 veicoli e di 19 soggetti agli arresti domiciliari, eseguire 2 perquisizioni personali nonché 8 interventi per segnalazioni di persone e veicoli sospetti arrivate al 112 ed elevare 9 multe ai sensi del codice della strada con la decurtazione di 20 punti dalla patente di guida.