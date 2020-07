Controlli straordinari, serie di multe e giovane nei guai per mezzo grammo di marijuana

Gazzelle fuori per controlli straordinari nelle ultime 48 ore. Nei guai è finito un 22enne che aveva avuto un piccolo incidente lungo via Panoramica, ma poi i militari , sotto il sedile dell’auto, gli hanno trovato anche mezzo grammo di marijuana ed è stato segnalato per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel complesso sono state identificate 213 persone, controllate 159 veicoli e 19 persone sottoposte agli arresti domiciliari, eseguite 3 perquisizioni personali e veicolari, fatti 4 interventi per segnalazioni di persone e veicoli sospetti. Diverse le multe per violazione di norme al codice della strada per un totale da pagare di 4mila euro.