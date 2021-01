Controlli a tappeto in città, decine di multe e patenti ritirate

Il bilancio è di oltre 400 persone controllate con 10 contravvenzioni elevate per inosservanza dei Dpcm in vigore in materia di Covid-19

Controlli straordinari ieri mattina da parte dei carabinieri di Jesi. Nel territorio sono state impegnate 6 pattuglie e 12 militari, oltre al nucleo cinofili carabinieri di Pesaro.

Il bilancio è di oltre 400 persone controllate con 10 contravvenzioni elevate per inosservanza dei Dpcm in vigore in materia di Covid-19. Inoltre sono state ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza e ed elevate 17 sanzioni per infrazioni al codice della strada. Anche nei prossimi giorni continueranno i controlli dei carabinieri, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di Covid-19 ed a prevenire le stragi dovute all’abuso di alcool o stupefacenti di persone al volante.