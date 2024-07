Al volante con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite consentito: denunciata una donna

JESI - Fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Jesi, volti a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’incidentalità stradale causata dall’abuso di alcolici e stupefacenti. Il bilancio è di una persona denunciata in stato di libertà e di due segnalate al Prefetto di Ancona per detenzione di stupefacenti per uso personale. I controlli sono stati svolti anche con il supporto del Nucleo Cinofili dei carabinieri di Pesaro. A Jesi sono stati passati al setaccio i luoghi di aggregazione dei giovani, compresi i parchi e giardini. In particolare, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Castelplanio hanno segnalato al Prefetto due giovani, un 20enne ed un 19enne, sopresi - sabato pomeriggio a Jesi - rispettivamente lungo via Grotte di Frasassi ed all’interno dei giardini di piazza dei Partigiani, con 0,7 grammi e 1,30 grammi di hashish, detenuti per uso personale. Le sostanze rinvenute sono state sequestrate.

A Staffolo invece, in località Coste, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato una 44enne, sorpresa sabato notte alla guida della propria auto con un tasso alcolemico pari a 2,05 g/l, quattro volte oltre il limite consentito dalla legge. Alla donna è stata contestata anche l’aggravante di aver commesso l’infrazione in orario notturno. I militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo del veicolo.