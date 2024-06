Contrasto all'illegalità, il giro di vite del week-end: dopo i controlli tre denunce e sei segnalazioni

JESI – Settimana di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, con un bilancio di tre persone denunciate in stato di libertà e sei segnalate al Prefetto di Ancona per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso dell’attività di pattugliamento effettuata, i militari hanno trovato un 25enne, straniero, sorpreso nei pressi del centro commerciale Coop di Jesi con alcuni prodotti (generi alimentari ed alcolici per un valore di circa 100 euro) prelevati poco prima dal supermercato e non pagati, e successivamente restituiti. Un 40enne è stato invece denunciato per violazione alle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza alla quale è sottoposto, non essendo stato trovato in casa in occasione di un controllo eseguito nel corso della notte, durante - dalle 22.30 alle 7 di ciascun giorno – era obbligato a restare.

Dovrà invece rispondere del reato di guida in stato d’ebbrezza un 24enne, che la notte del 1° giugno è stato sorpreso al volante della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica, con un tasso alcolemico riscontrato pari a 1,21 g/l ed a cui è stata pertanto ritirata la patente di guida. Gli stessi militari hanno anche segnalato al Prefetto di Ancona quattro persone (un 34enne, un 25enne e due 19enni) per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Sono state sequestrate, complessivamente, tre dosi di hashish ed una di cocaina. I carabinieri delle Stazioni di Morro d’Alba e Staffolo, infine, hanno segnalato al Prefetto di Ancona un 19enne ed un 28enne per analoga violazione perché trovati in possesso di una dose di hashish ed una di marijuana.