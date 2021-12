Alcol alla guida: ritirate 5 patenti in pochi giorni

Nonostante la legge sia chiara c'è chi viene pizzicato alla guida dopo aver bevuto. E' successo a Sassoferrato, Genga e Fabriano dove, negli ultimi giorni, i carabinieri hanno ritirato cinque patenti. Tutti gli automobilisti in questione avevano un tasso tra lo 0,9 e poco sopra i 2 grammi per litro di alcol nel sangue.

In particolare a Sassoferrato sono stati fermati per un controllo con etilomentro un 50ene e un 38enne del posto. Palloncino anche a Genga per un 51enne di Sassoferrato. A Fabriano i controlli sono stati effettuati dal Norm. Sottoposti ad accertamento un 45enne che circolava, nelle ore notturne, in una frazione non lontano dalla città e un giovane di 20 anni che si trovava con l'auto nei pressi della stazione. Per tutti e cinque gli automobilisti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la sanzione amministrativa, e il ritiro della patente e del mezzo che è stato affidato a persona di fiducia. I carabinieri fanno sapere che i controlli verranno ulteriormente potenziati in occasione delle festività.