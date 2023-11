Controlli per prevenire i furti verso il potenziamento: attivo anche personale in borghese

FABRIANO - Un grammo di hashish, lo stesso quantitativo di cocaina e uno spinello. E' quanto è stato trovato in casa di un 30enne fabrianese dai carabinieri. E' stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Sempre nelle ultime ore, nel corso dei controlli con posti di blocco per prevenire i furti, un quarantenne di Fabriano è stato fermato ed è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi su litro e inferiore a 0,8 g/l. Di conseguenza è scattata una sanzione amministrativa da 546 euro e il ritiro della patente. Nel fine settimana previsti più controlli anche con personale in borghese e posti di blocco.