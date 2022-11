Sbronze da record, tre patenti ritirate. In due hanno avuto un incidente

FABRIANO – Ubriachi alla guida vengono fermati per controlli e scatta il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. Tre i documenti ritirati per conducenti che portavano il veicolo con un tasso alcolemico anche quattro volte superiore al minimo consentito. I controlli sono stati effettuati dalla Compagnia dei carabinieri di Fabriano, nel fine settimana. Nei primi due casi i militari hanno scoperto che due conducenti erano ubriachi dopo due incidenti strali avvenuti senza feriti ma con danno dei veicoli. Il primo a Sassoferrato dove un 47enne del posto aveva un tasso alcolemico sopra quota 2,6 grammi litro. Per lui patente ritirata, auto sequestrata, multa e denuncia per guida in stato di ebbrezza. A Fabriano stesso scenario: tamponamento senza feriti. I militari della stazione di Cerreto d’Esi, sul posto per un potenziamento dei servizi di osservazione, hanno controllato l’automobilista, un albanese di 34 anni: aveva un tasso alcolemico sopra 2,2 grammi litro. Anche per lui patente ritirata, auto sequestrata, denuncia per guida in stato di ebbrezza. La terza patente ritirata è stata per un controllo a nel quartiere Santa Maria, a Fabriano, dove l'automobilista aveva un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi litro ma inferiore a 0,8. Per lui multa da 543 euro.