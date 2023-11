Chiama i carabinieri spaventato: «Venite, fate presto, ho bisogno di aiuto». Era ubriaco e viene denunciato

FABRIANO – C'è chi ha chiesto aiuto ai carabinieri invece era solo ubriaco, chi non ha rispettato il foglio di via obbligatorio e chi si è visto ritirare la patente dopo una guida a zig zag. Fine settimana impegnativo per i militari della Compagnia di Fabriano impegnati nei controlli del territorio. A Fabriano la pattuglia del Radiomobile ha controlla in piena notte una vettura con a bordo un uomo dell'Umbria, un 30enne. Dai controlli è emerso che era oggetto di foglio di via obbligatorio da Comune di Fabriano per 3 anni. E' stato denunciato per la violazione del provvedimento. Con lui c'era un ragazzo, un 28enne umbro, che è stato multato e denunciato per ubriachezza molesta.

A Cupramontana i carabinieri di Arcevia, all'1,30, sono intervenuti su segnalazione per un'auto che circolava a zig zag. Alla guida un 20enne anconetano che è stato sottoposto all'etilometro. Aveva sopra ad un grammo litro quindi gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. A Sassoferrato è arrivata una chiamate al numero d'emergenza 112. Era un 30enne del posto che ha chiesto l'intervento di una pattuglia specificando «fate presto, ho bisogno». I carabinieri hanno poi constatato che era solo sbronzo. Il 30enne è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico, per procurato allarme e per ubriachezza molesta.