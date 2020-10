Ruba un cellulare di nuova generazione, incastrato proprio dallo smartphone: denunciato

A incastrare il ladro è stato proprio lo smartphone, moderno e costoso, notato dai carabinieri durante un posto di controllo. Dai controlli da parte dei militari della Stazione di Fabriano infatti il cellulare era risultato rubato. Il giovane fabrianese è stato denunciato per ricettazione.

Durante i controlli, sempre i militari di Fabriano, hanno denunciato due persone che hanno soggiornato per diverse notti in hotel senza pagare il conto. Il Nucleo Operativo Radiomobile fabrianese ha infine segnalato un ragazzo fabrianese trovato in possesso di uno spinello con hashish. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.