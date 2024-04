Guida ubriaco e con l'auto senza assicurazione. L'uomo è anche un sorvegliato speciale: arrestato

ANCONA - Nella notte del 5 aprile, un equipaggio della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia Carabinieri di Ancona, ha intercettato un individuo straniero, residente a Jesi e di circa 43 anni, alla guida di un’autovettura che, per di più, non risultava assicurata. Questa non è stata l'unica infrazione riscontrata, poiché l'auto era già stata oggetto di un sequestro amministrativo. Ma le irregolarità non finivano qui. L'uomo è stato sottoposto ad ulteriori controlli. Il 43enne infatti si trovava alal guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e su di lui era presente una misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora nel comune di Jesi.

Nonostante le restrizioni imposte, l'uomo si trovava nella città di Ancona senza un valido motivo che giustificasse la sua presenza. I militari lo hanno immediatamente trasferito presso gli uffici situati nel Comando Provinciale della Montagnola per gli accertamenti di rito. L'uomo è stato arrestato e successivamente rimesso in libertà.