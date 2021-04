«Siamo usciti per comprare dei farmaci per cani», ma passeggiano a Mezzavalle: multati

«Ci troviamo in zona perchè siamo usciti ad acquistare dei farmaci per il nostro cane». E' stata questa la scusa da parte di una coppia anconetana, sorpresa durante il giorno di Pasqua mentre passeggiava lungo la spiaggia di Mezzavalle. Un tentativo che, come potete ben immaginare, non ha convinto i carabinieri che hanno provveduto a multare i due.

Stessa sorte per una donna di Camerata Picena, sorpresa nella giornata di ieri mentre faceva jogging all'interno del Comune di Falconara. Anche lei ha tentato di giustificarsi affermando che «A Falconara il paesaggio è molto più bello rispetto a quello di Camerata Picena». I militari non hanno potuto far altro che sanzionarla.