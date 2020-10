Sbanda e sfonda il cancello di un'abitazione, era ubriaco: automobilista denunciato

ANCONA - Era alla guida della sua auto di grossa cilindrata quando, dopo aver perso il controllo, è finito contro il cancello di un'abitazione. A finire nei guai un 29enne residente in provincia, coinvolto nella serata di ieri in un incidente stradale in via La Costa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che gli hanno subito fatto il test alcolemico. I risultati non hanno dato scampo al giovane: infatti il suo tasso era il doppio di quello consentito. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza alcolica oltre al sequestro del veicolo ed al ritiro della patente.