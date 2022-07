L'auto è troppo affollata, gli agenti trovano sette passeggeri a bordo

ANCONA - In sette nell'auto: è quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale che hanno svolto servizi di controllo nel capoluogo. In particolare si sono concentrati in centro, lungo il viale della Vittoria, in zona stazione e lungo via Flaminia.

Gli agenti guidati dalla comandante Liliana Rovaldi sono stati impegnati nel verificare, utilizzando un apposito sistema di rilevazione, 272 veicoli relativamente alla regolarità di assicurazione e revisione. Diverse sono state le irregolarità riscontrate tra cui: guida in stato di ebrezza, mancata copertura assicurativa, revisione non effettuata, passeggeri senza cinta e alcune inefficienze dei veicoli.

Sono state effettuate 1 sanzione per tasso alcolemico oltre il limite, 1 per veicolo privo della copertura assicurativa, 4 per mancata revisione periodica, 1 per occupanti in sovrannumero, 2 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per veicoli con dispositivi inefficienti, 1 per marmitta non regolare e un’ultima, penale, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,70 g/l.