Controlli antidroga tra minorenni da parte dei carabinieri che, in questi giorni, stanno svolgendo servizi ad hoc. Ieri pomeriggio altri sequestri tra Jesi e Chiaravalle e tutti a carico di minorenni. In totale i militari dell'aliquota radiomobile di Jesi e della Stazione Carabinieri di Chiaravalle hanno sequestrato due sigarette contenenti stupefacente e circa 30 grammi di marijuana, in parte divisa in 10 dosi e in parte nascosta in una busta.

Alla fine i militari anconetani hanno denunciato una persona e ne hanno segnalate alla Prefettura altre 2.