Controlli anti-Covid, balli e niente mascherine: chiuso il pub

Musica, balli e niente mascherine: la polizia chiude un pub di Ostra Vetere. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica quando gli agenti, entrando nel locale, hanno sorpreso diversi clienti che ballavano senza rispettare le distanze di sicurezza e senza l'uso di dispositivi di protezione. E' stata accertata la presenza di molte persone sia all'interno del locale che nelle aree circostanti e, la maggior parte di queste, pur trovandosi a distanza ravvicinata, non indossava la mascherina.

Nel locale è stata accertata anche la presenza di apparati per la diffusione musicale. Gli agenti, dunque, alla luce delle evidenti carenze sotto il profilo del mancato rispetto delle norme precauzionali per il contrasto alla diffusione del contagio e visto l’abusivo svolgimento dello spettacolo danzante, hanno multato il titolare del locale che dovrà abbassare le serrande per cinque giorni.