Controlli anti Covid: scuole, autobus e centri commerciali nel mirino dei carabinieri

Più si fanno tamponi, più aumentano le persone contagiate da Coronavirus, anche oggi oltre 500 nuovi contagi. La Regione Marche è convinta che il contagio passi attraverso la socialità, ma sul banco degli imputati ci sono soprattutto scuole e trasporto pubblico, come aveva già spiegato lo stesso Presidente Acquaroli firmando la penultima ordinanza. Ma se si è passati ad un aumento della didattica a distanza e ad una riduzione del carico nel trasporto pubblico, servono poi i controlli.

E stamattina ad Osimo, il comandante Luigi Ciccarelli, ha messo in strada 18 carabinieri per effettuare controlli in tutta la Valmusone. Blitz sugli autobus e nelle scuole per verificare che fossero rispettate le prescrizioni del Dpcm del governo ma anche dell’ultimissima ordinanza di Acquaroli (firmata oggi) sulle scuole. E poi anche i centri commerciali come Ikea, Decathlon, Grotte Center e Cargopier. Per fortuna i militari osimani non hanno riscontrato nulla, per cui non ci sono state denunce o multe. Ma i controlli continuano serrati anche nel pomeriggio, tra bar e locali dove di solito si radunano le persone, sperando che nessuno violi la regola base: chiusura alle 18 e asporto fino a mezzanotte.