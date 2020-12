«Siamo immuni e ci vogliamo scaldare», passeggiano a braccetto e senza mascherina

ANCONA - «Siamo immuni e ci stiamo scaldando mentre andiamo a comprare le sigarette». E' stata questa la singolare risposta data da due uomini albanesi agli agenti della Squadra Volante di Ancona.

Entrambi, fermati in corso Carlo Alberto, stavano passeggiando a braccetto quando erano passate da poco le 2 di notte, in pieno coprifuoco. La loro giustificazione non ha convinto i poliziotti che non hanno potuto far altro che multarli per aver violato le restrizioni previste dall'ultimo Dpcm.