Un ubriaco denunciato e uno straniero irregolare arrestato: l'esito dei controlli della polizia

ANCONA- Vede la polizia e, piuttosto nervoso, entra in un bar cercando di un ritaglio di carta. Ma la sua mossa non è passata inosservata agli agenti che lo hanno recuperato, trovando al suo interno 1,6 grammi di hashish. A finire nei guai un giovane italiano di 26 anni. Questo è solo uno dei risultati ottenuti dai controlli del servizio ad Alto Impatto voluti dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto dott. Saverio Ordine. L’operazione si è svolta ieri nelle zone del Piano, Archi e stazione. Proprio qui i poliziotti hanno trovato un uomo, in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, che non riusciva a tenersi in equilibrio. Per lui è scattata una denuncia per il reato di ubriachezza molesta. Inoltre, un nigeriano di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale con precedenti per resistenza a Pubblico Ufficiale ed inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, è stato arrestato in quanto rientrato in Italia senza autorizzazione dopo l'espulsione emessa a suo carico dal Prefetto di Terni. Il giovane è stato sottoposto a nuova espulsione con trattenimento del passaporto ed obbligo di presentazione settimanale all'Ufficio Immigrazione.

Infine, un tunisino di 44 anni, irregolare sul territorio, già condannato per violazione della legge sugli stupefacenti e con precedenti per furto, furto aggravato, ricettazione e danneggiamento, è risultato essere sottoposto a numerose espulsioni, da ultima quella del Prefetto di Pisa di qualche mese fa. Pertanto, il Questore di Ancona ha emesso a suo carico l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Complessivamente sono state 151 le persone identificate, di cui circa 84 gravate da precedenti giudiziari e di polizia. I veicoli controllati sono stati 63, con 4 posti di controllo dislocati nelle zone più sensibili dei quartieri dorici oggetto dei controlli.