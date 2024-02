Controlli "Alto impatto", arrestato un cittadino straniero in possesso di un passaporto falso

ANCONA – Non si fermano i controlli ad “Alto Impatto” voluti dal Questore Capocasa, d’intesa con il Prefetto dott. Saverio Ordine nelle zone del Piano, degli Archi e della stazione e di tutte le zone limitrofe, per contrastare illegalità, degrado e inciviltà. Il servizio si è svolto nel corso del pomeriggio di ieri, con il supporto dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia.

Nell’ambito dei controlli è stato fermato un cittadino di origine irachena di circa 35 anni. In possesso di un passaporto che, dagli accertamenti effettuati, è risultato essere contraffatto. L’uomo è stato arrestato e denunciato, e quindi condotto presso la Questura in attesa dell’udienza per direttissima fissata per oggi. Inoltre, durante il monitoraggio effettuato al fine di contrastare la presenza di irregolari, sono stati inoltre notificati tre ordini di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di due egiziani ed un bengalese rispettivamente di 30, 31 e 26 anni, privi della documentazione necessaria per poter circolare liberamente nel territorio italiano.

Sono state nel complesso 135 le persone identificate, di cui circa 62 gravate da precedenti giudiziari. I veicoli controllati sono stati circa 40, attraverso alcune postazioni dislocate in alcune zone strategiche della città. Diversi anche gli esercizi commerciali controllati, senza nessuna irregolarità riscontrata.