Controlli e alcol test: sei patenti ritirate, cinque denunce

Controlli con l'etilometro: ritirate sei patenti per guida in stato d'ebbrezza e denunciate 5 persone, tutte residenti nella provincia di Ancona. E' il risultato del servizio disposto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto. I militari al lavoro nei centri delle città di Fabriano, Cerreto d’Esi e Serra San Quirico con l’obbiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica.

I controlli, articolati con più dispositivi, grazie all’utilizzo delle apparecchiature in dotazione, sono stati numerosi ed hanno permesso di sottoporre a prove specifiche oltre 55 conducenti di auto. Il risultato dei controlli è stato di sei patenti ritirate tra uomini e donne, di età compresa tra i 31 ed i 73 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica che variava tra 0,6 e 2,15 grammi per litro, denunciando cinque persone, residenti nella provincia di Ancona. In particolar modo uno di questi, aveva bevuto alcol in modo palese e, sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato positivo.