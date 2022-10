Posti di blocco per evitare le stragi del sabato sera: multato un 25enne

FABRIANO - Stop alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. I carabinieri della città della carta hanno effettuato una serie di posti di blocco per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera. E c’è il primo multato della task force: un 25enne del posto sorpreso al volante con un tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 grammi sul litro. Per questo il giovane è stato multato di 543 euro. Ritirata la patente mentre l'auto è stata affidata ad una persona di fiducia. In tutto il territorio sono state impegnate, per ogni turno, quattro pattuglie di cui una in borghese con l'ausilio di tutti i militari delle varie stazioni che fanno riferimento alla Compagnia di Fabriano. In particolare sono stati effettuati 43 etilometri ad altrettanti automobilisti e solo uno è risultato positivo, il 25enne.



I controlli proseguiranno con cadenza quotidiana sia contro la guida in stato di ebbrezza che contro lo spaccio di sostanze stupefacenti anche dopo il doppio arresto dei giorni scorsi. Particolare attenzione sarà data a quelle zone del comprensorio poco battute e poco frequentate dove eventuali pusher o assuntori possono nascondersi.