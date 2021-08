Venditori ambulanti sul lungomare, per 4 di loro multa da 5mila euro ciascuno

Sono stati trovati in possesso complessivamente di 73 capi di abbigliamento, 130 oggetti di pelletteria e 5 zaini. Sono stati tutti sanzionati con multa di 5000 euro ciascuno

SENIGALLIA - Sono stati identificati tre venditori ambulanti non autorizzati, che esercitavano attività di vendita sul lungomare Dante Alighieri. Ad intervenire sono stati i carabinieri di Senigallia.

Si tratta di un cittadino romeno, classe 80, un cittadino senegalese, classe 63 e un altro cittadino senegalese classe 59. Sono stati trovati in possesso complessivamente di 73 capi di abbigliamento, 130 oggetti di pelletteria e 5 zaini. Sono stati tutti sanzionati con multa di 5000 euro ciascuno. La merce è stata sequestrata amministrativamente. Inoltre nel corso dei controlli, un altro venditore ambulante si è dato alla fuga per non essere controllato, abbandonando a terra 12 borse, che sono state sequestrate.