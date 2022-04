Al ristorante non vogliono pagare il conto: prendono a cazzotti il titolare e scappano

ANCONA - Entrano al ristorante greco e cenano. Poi prendono a cazzotti il titolare, iracheno di 32 anni, con cui poco prima avevano avuto una discussione per il conto. Alla fine i due scappano senza pagare imboccando via Giordano Bruno. È la scena di violenza che si è consumata martedì notte poco prima dell'una in un ristorante in via Marconi.

A lanciare l’allarme il trentenne aggredito che ha immediatamente allertato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima ha riferito che quei due erano clienti abituali di origine rumena e che, dopo aver discusso per il pagamento della cena, lo avevano colpito al viso per poi darsi alla fuga. Uno dei due aggressori è già stato individuato dagli agenti. Si tratta di un 34enne residente al Piano già noto alle forze dell’ordine mentre la questura fa sapere che sono in corso ulteriori accertamenti investigativi per individuare anche il secondo aggressore. Sarà ora la querela di parte del ristoratore a sollecitare accertamenti giudiziari.