Salgono incidenza e positività nelle Marche: duemila contagi in 24 ore

Oltre 2.000 contagi sono stati rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Il servizio Sanità della Regione comunica che a fronte di 5.872 tamponi testati, di cui 4.955 nel percorso 'nuove diagnosi' e 877 nel percorso 'guariti', sono stati registrati 2.012 nuovi casi. Il tasso di positività sale dal 34,7% al 40,3% così come quello di incidenza cumulativo ogni 100.000 abitanti passa da 1.459 a 1.919.

Ad Ancona i positivi sono 622, a Pesaro Urbino 445, a Macerata 370, ad Ascoli Piceno 306, a Fermo 179 mentre sono 90 quelli provenienti da fuori regione. Tra i contagiati 594 rientrano nella fascia zero-18 anni (29,5% del totale) e 1.061 in quella 25-59 (52,7%). Infine tra i pazienti ricoveri in ospedale i non vaccinati rappresentano il 73% nelle terapie intensive ed il 68% in area medica. (Agenzia Dire).