Nelle Marche 189 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore: la mappa dei contagi

Calano i contagi nelle Marche, ma con meno tamponi. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.439 tamponi: 988 nel percorso nuove diagnosi (454 tamponi molecolari e 534 nello screening con percorso antigenico) e 451 nel percorso guariti. I positivi rilevati nel percorso nuove diagnosi sono 189 di cui 13 in provincia di Macerata dove i contagi da inizio emergenza salgono a 11.798, 143 ad Ancona (16.069), 19 a Pesaro-Urbino (12.911), tre a Fermo (6.560), cinque ad Ascoli Piceno (6.297) e sei da fuori regione (2.041).

I nuovi casi comprendono 32 soggetti sintomatici, 44 contatti in setting domestico, 63 contatti stretti di casi positivi, 11 contatti in setting lavorativo, quattro contatti in ambienti di vita/socialità, tre contatti in setting assistenziale, cinque contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione e due screening percorso sanitario, mentre per altri 25 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso screening antigenico tra i 534 test effettuati sono stati riscontrati nove casi positivi, che ora dovranno essersi sottoposti al tampone molecolare, per un rapporto positivi/testati pari all'1,7%, mentre quello tra contagi e tamponi molecolari si attesta intorno al 41,6%. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi infine e' del 19,1%. I contagi, da inizio emergenza, salgono a 55.676 con 416.359 tamponi testati (compresi quelli nel percorso antigenici).