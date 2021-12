Altro record negativo per le Marche, oltre 1.800 contagi in un giorno

Altra giornata da record per i contagi nelle Marche dove, dopo i 1.707 di ieri, oggi si registrano 1.814 nuovi casi. Tra questi 280 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, 275 a Pesaro Urbino, 317 a Macerata, 463 ad Ancona, 307 a Fermo e 172 da fuori regione. Di questi 997 riguardano la fascia 25-59 mentre 330 quella zero-18 anni. Con 15.916 tamponi testati, di cui 11.169 nel percorso nuove diagnosi e 4.747 nel percorso guariti, il tasso di positività si attesta al 16,2%, mentre il tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti tocca quota 486,61. Per quanto riguarda i ricoveri di oggi infine sono 43 in terapia intensiva (invariati) con un tasso di occupazione del 17,6% e 217 in area medica (-1) con un tasso di occupazione del 22,14%.