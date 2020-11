Impennata di positivi, il totale supera quota 25mila: la mappa dei contagi

Impennata di casi nelle Marche nelle ultime 24 ore. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato che sono stati testati 3.795 tamponi: 2.213 nel percorso nuove diagnosi e 1.582 nel percorso guariti. I positivi sono 667 nel percorso nuove diagnosi di cui 152 in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 5.487, 213 ad Ancona (7.472), 168 a Pesaro-Urbino (5.074), 78 a Fermo (2.959), 51 ad Ascoli Piceno (3.329) e cinque da fuori regione (780).

I casi odierni comprendono 110 soggetti sintomatici, 156 contatti in setting domestico, 208 contatti stretti di casi positivi, 27 contatti in setting lavorativo, 16 contatti in ambienti di vita/socialità, cinque contatti in setting assistenziale, 11 contatti in setting scolastico/formativo, otto screening percorso sanitario e un rientro dall'estero, mentre per altri 125 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Il rapporto tamponi/positivi oggi è al 30,1% mentre ieri era al 26,8% (479 casi con 1.789 test). Nelle Marche i contagi, da inizio emergenza, sfondando il tetto dei 25.000: sono 25.101 con 222.600 campioni esaminati.