Boom di contagi, il 10% ha tra i 6 ed i 10 anni: ad Ancona ci sono 88 positivi

ANCONA - Boom di contagi nella giornata di oggi (mercoledì) nella Regione Marche, con un balzo importante per quanto riguarda la fascia dai 6 ai 10 anni. Secondo quanto fornito dal Servizio Sanità, sono 301 i nuovi positivi, di cui 30 hanno tra i 6 ed i 10 anni. I tamponi effettuati sono 2.305 (nuove diagnosi) con la percentuale di contagi che sale al 13.5% ed il tasso di incidente cumulativa (su 100mila abitanti) che cresce arrivando all'83,40%.

Per quanto riguarda le fasce d'età, le più colpite sono quelle dai 25-44 anni (66 positivi) e 45-59 anni (65 positivi). In crescita come detto il numero di contagi nella fascia d'età tra i 6 ed i 10 anni (30) e tra i 14 ed i 18 anni (25). Buone notizie invece arrivano dagli ospedali dove non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore e dove i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuiti (22 contro i 23 di ieri). La provincia più colpita è quella di Pesaro con 99 contagi, seguita da Ancona con 88 nuovi casi. Segue Macerata con 43, Fermo con 35 e Ascoli Piceno con 34. Tre invece i positivi da fuori regione.