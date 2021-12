Boom di contagi dopo la festa in discoteca, parte il tracciamento

Sale la curva dei contagi, occhi puntati non solo sui casi a scuola ma anche su una festa in discoteca fuori provincia. L’Asur Marche sta infatti portando avanti il tracciamento dopo l’impennata di casi che ha portato il numero di positivi da 60 a 139 tra lunedì e mercoledì.

Preoccupa anche la scuola nel fabrianese: si calcolano 18 classi in quarantena tra Fabriano e Sassoferrato. Numeri di positivi in crescita in tutto l'Ambito Sociale Territoriale 10.