Contagi in aumento, Acquaroli avverte: «Niente allarmismi ma occhio al distanziamento»

Non ci sono allarmi specifici, ma attenzione alle regole anticontagio che sono sempre e comunque da rispettare. E' in sintesi il concetto espresso dal governatore marchigiano Francesco Acquaroli che su Facebbok scrive: «Come avrete avuto modo di ascoltare e di leggere nelle ultime due settimane, il numero dei soggetti positivi al Covid è tornato a crescere in tutta Italia ed anche nella nostra regione. Finora l’impatto sulle strutture sanitarie è stato contenuto ma i ricoveri, sia nelle terapie intensive che in area medica, hanno visto negli ultimi tre giorni un incremento».

Prosegue: «Senza ingenerare alcun allarmismo, è però importante tenere alta l’attenzione nei confronti del rispetto delle norme e delle raccomandazioni che rappresentano uno strumento importante per contenere la pandemia, soprattutto ora che rientriamo nella stagione più fredda e si torna a vivere la maggior parte delle nostre attività in luoghi chiusi».