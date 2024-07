Contachilometri “corretti”, scoperte più di 250 truffe: blitz dei carabinieri e sequestri per oltre 4 milioni di euro

ANCONA – L’indagine era partita nel 2019, quando i carabinieri della stazione di Brecce Bianche avevano eseguito – nell’ambito di due filoni di attività di indagini coordinate dalla Procura di Ancona – due misure cautelari a carico di nove cittadini rumeni, eseguite nel capoluogo dorico, in provincia di Teramo e in provincia di Vicenza, dove risiedevano i componenti dell’organizzazione. I militari avevano dimostrato l’esistenza di un consolidato gruppo criminale, con sede operativa ad Ancona, che - nell’arco di appena due anni - si era reso responsabile di un numero impressionante di truffe, eseguite tutte allo stesso modo, ovvero “scaricando” i contachilometri delle autovetture poste in vendita, attività illecita che aveva permesso di raggirare diversi ignari acquirenti e che avrebbe potuto proseguire all’infinito se non fosse stata scoperta dagli investigatori. I Carabinieri avevano scoperto 253 truffe e frodi nell’esercizio del commercio con profitti per oltre un milione di euro.

Nella mattinata di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona hanno pertanto dato esecuzione al sequestro per confisca di beni immobili, mobili, conti correnti e società, emesso dall’Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Ancona a carico della banda. Una parte dei destinatari della misura di prevenzione è stata condannata con sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, mentre per altri è in corso il dibattimento innanzi al Tribunale di Ancona. Le persone destinatarie della misura risultano tra l’altro anche indagati per reati fiscali con debiti per oltre un milione di euro. Le stesse, che non hanno mai dichiarato redditi o comunque redditi tali da garantire di soddisfare le più basilari esigenze di vita, hanno al contrario svolto attività di impresa, sempre nell’ambito dell’attività di compravendita di auto usate, risultando tutti titolari di ditte, amministratori oppure detentori di quote partecipative di società, con un accertato volume di affari “sommerso” per almeno 1,4 milioni di euro.

Il provvedimento, eseguito nella mattinata di ieri, ha consentito di sequestrare beni immobili e mobili registrati, rapporti finanziari, nonché imprese, tutte riconducibili direttamente o indirettamente ai destinatari della misura di prevenzione. In particolare è stata sequestrata una villa dei primi del ‘900 del valore di un milione e mezzo di euro, una villa con vista mare del valore di due milioni, entrambe ubicate ad Ancona, le partecipazioni societarie di 8 società, 3 concessionarie di autovetture con sede ad Ancona e nella provincia dorica, 174 veicoli, nonché conti correnti bancari e postali, per un ammontare complessivo pari 4,3 milioni di euro. Gli acquisti degli immobili, tutti effettuati mediante assegni circolari e senza accensione di finanziamenti né stipula di mutui, sono stati conclusi da persone apparentemente nullatenenti e prive di risorse reddituali ma con un’elevata liquidità da impiegare in diverse operazioni commerciali. Questo, sommato al tenore di vita ostentato dai destinatari della misura di prevenzione, ha reso sostenibile la tesi dell’accusa secondo la quale i beni sono stati ottenuti attraverso i proventi delle attività illecite emerse nel corso delle indagini e sfociate già in diverse condanne.