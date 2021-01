Agguato in strada, prima gli insulti poi prende una bottigliata in testa: 40enne all'ospedale

Minacciato, colpito alla testa con una bottiglia e poi malmenato: si è consumata ieri sera l'aggressione ai danni di un quarantenne trasporato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Erano passate da poco le otto di sera quando alcuni passanti all'altazza di via Flaminia, vicino al benzinaio che si trova poco dopo la stazione ferroviaria, hanno intravisto una sagoma a terra. Un uomo era disteso sull'asfalto con la testa sanguinante. Qualcuno, probabilmente un suo conoscente con cui in passato c'erano già stati degli attriti, prima l'ha colpito con una bottiglia alla testa e poi avrebbe continuato a tirargli calci e pugni per poi scappare via.

Il quarantenne è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza della Croce Gialla mentre sul posto sono accorse due Volanti della polizia per capire la dinamica dei fatti e per mettersi sulle tracce dell'aggressore. Non sono ancora chiari i motivi del pestaggio mentre la vittima di questo brutto episodio sarebbe ancora sotto choc.