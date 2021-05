Mentre fa il bagno accusa una congestione: ragazzo finisce in ospedale

Accusa una congesione mentre è in acqua. Primo soccorso in mare oggi a Portonovo. Un ragazzo di 17 anni si trovava nella zona del Trave, quando, all'ora di pranzo, raggiunto il largo della baia in motoscafo con alcuni amici, aveva deciso di tuffarsi in mare. Poco dopo, però, ha accusato un malore. Al 118 è arrivata la chiamata d'emergenza e così i bagnini, allertati della congestione del ragazzo, hanno immediatamente raggiunto il motoscafo con il pattino di salvamento mentre l'imbarcazione si avvicinava per quando possibile alla riva.

I bagnini hanno soccorso il giovane e hanno atteso con lui l'arrivo dell'ambulanza della Croce Rossa che lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Torrette in codice giallo. Per fortuna non è grave e si riprenderà presto.