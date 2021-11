Alla guida in stato confusionale, 40enne denunciata per guida in stato d'ebbrezza

Nel pomeriggio del 7 novembre, nel corso del servizio del controllo del territorio, gli agenti di polizia di Fabriano hanno controllato una donna alla guida. La conducente di 40 anni era in stato confusionale e, oltre ad essere visibilmente ubriaca, tentava invano di accendere il motore.

Gli agenti l'hanno sottoposta all'alcol test e la quarantenne è risultata positiva con un tasso alcolemico di 2,3 grammi per litro. Per questo motivo è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro immediato della patente di guida e del libretto di circolazione, oltre al sequestro amministrativo del veicolo.