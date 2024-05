Compra e ristruttura l'abitazione con i proventi dello spaccio, confiscata la casa al pusher condannato

OSIMO – Era stato acquistato nel gennaio del 2020, pagato 80mila euro però soggetto a diversi interventi di manutenzione straordinaria e di climatizzazione i quali ne avevano fatto incrementare considerevolmente il valore, fino quasi a triplicarlo. Ma l’investimento per l’acquisizione e per le successive migliorie, sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’acquirente, è legittimamente da considerare frutto dell’attività di spaccio per cui un operaio 44enne di origine straniera, già gravato da precedenti, era stato condannato in via definitiva.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno pertanto eseguito un decreto di confisca di un immobile, emesso ieri dal Tribunale di Ancona. L’abitazione, a Loreto, con cinque vani collocati al piano terra e al primo piano ed accessori più un garage, era già stata oggetto di un sequestro nel giugno 2023, ed era stata acquistata dalla moglie dell’uomo, formalmente intestataria della casa il cui valore supera al momento i 200mila euro.

L’operaio 44enne era stato oggetto di un’attività d’indagine su spaccio di sostanze stupefacenti, effettuata proprio dal Nucleo Operativo osimano, e conclusasi a febbraio 2020, con l’arresto su ordinanza di custodia cautelare. Per questo procedimento era stato condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione ed al pagamento di 20.000 euro di multa, perché ritenuto responsabile di diversi episodi di spaccio di cocaina, commessi in provincia di Ancona, tra il marzo del 2017 e l’ottobre del 2019.