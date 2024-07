Saltano le corse di Conerobus, Mangialardi: «Acquaroli e la sua giunta spieghino cosa sta succedendo»

ANCONA – Tagli alle corse in piena estate da parte di Conerobus. Il neo vicepresidente dell’assemblea legislativa delle Marche Maurizio Mangialardi chiede alla giunta Acquaroli di spiegare i motivi di questo improvviso tilt che ha colpito tante linee in diversi comuni.

«La giunta regionale – è il parere di Mangialardi - spieghi per quale motivo molti cittadini della provincia di Ancona stanno subendo disagi a causa dei tagli alle corse del trasporto urbano ed extraurbano. Disagi che sembrano non risparmiare nessun comune: Ancona, Senigallia, Falconara, Osimo, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito, Morro d’Alba, Belvedere Ostrense».

L’esponente Dem prosegue facendo notare come a suo modo di vedere «È molto grave che Conerobus non fornisca informazioni in merito a una scelta che penalizza in particolare lavoratori, anziani e giovani, trincerandosi dietro delle generiche “improvvise esigenze tecniche”. Una decisione così penalizzante deve essere gestita con trasparenza e rispetto per gli utenti, visto che stiamo parlando di un servizio pubblico che interessa migliaia di cittadini, tra i quali figurano molti che hanno già acquistato un abbonamento».

Mangialardi annuncia in merito un’interrogazione urgente: «In particolare vogliamo sapere se corrispondono a verità le voci che vogliono alla base dei disservizi una serie di pensionamenti, dimissioni, ferie e malattie che andrebbero ad aggravare le criticità dovute all’assenza di personale. Auspico che in aula la giunta regionale non solo riesca a farci capire cosa sta accadendo, ma ci presenti anche un pacchetto di soluzioni che metta la principale azienda di trasporto pubblico delle Marche – è la sua conclusione - nelle condizioni di erogare servizi di qualità per la mobilità sostenibile nel nostro territorio».