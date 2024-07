Il Pd Ancona su Conerobus: «Tagliati i servizi per incapacità manifesta, assistiamo al gioco delle tre carte»

ANCONA – Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ancona scende in campo per criticare la dirigenza di Conerobus, rea a loro modo di vedere di aver tagliato troppe corse al giorno per il solo motivo di non aver saputo gestire a dovere il personale. «Nella storia di Conerobus – inizia così il loro comunicato - c'è un dato inedito e incontrovertibile: per la prima volta vengono tagliati i servizi per incapacità manifesta – è la loro opinione - nella gestione dei turni del personale. Per un ‘buco’ nella programmazione, si evince. Leggiamo di 48 corse tagliate al giorno: quindi, dal 1 al 15 luglio, sono state tagliate oltre 600 corse. Non era mai successo prima».

I Dem proseguono: «A fronte del fatto che sono state lasciate a piedi le persone sotto il sole, a 40 gradi, il sindaco fa sapere di non voler entrare nei dettagli tecnici in quanto Conerobus ha un presidente e un amministratore delegato. Ma chi dovrebbe essere – si interrogano retoricamente in base alle proprie opinioni - se non il primo cittadino, a spiegare agli utenti quali linee vengono tagliate e perché? Il sindaco è l’azionista di maggioranza dell'azienda del Trasporto pubblico locale e il presidente e l'amministratore delegato sono da lui nominati. E il Comune di Ancona, titolare del servizio urbano, deve vigilare affinché Conerobus rispetti il piano del trasporto, sia per quanto riguarda le corse che la loro frequenza».

Il gruppo del Pd aggiunge inoltre come, secondo loro, non vada dimenticato come «i tagli colpiscono direttamente le famiglie, i lavoratori, le fasce più deboli della popolazione e peggiorano le condizioni di viaggio: avere meno corse significa viaggiare su autobus più pieni. Inoltre, l’utilizzo dei mezzi pubblici andrebbe incoraggiato per motivi ambientali, per inquinare meno, non ostacolato. Silvetti – proseguono - sostiene che il sindaco deve occuparsi della ‘visione’ dei trasporti. La visione la stiamo vedendo: tagli alle ciclabili, alle corse, alle corsie preferenziali, alle fermate, nonché promesse disattese sulle frazioni, per le quali in campagna elettorale erano stati annunciati collegamenti ancora migliori. Ora, anziché aumentare le corse, stanno tagliando linee urbane ed extraurbane. Ecco la visione».

Il comunicato si avvia alla conclusione: «Ciò che è ancora più grave, poi, è che, nel tagliare i servizi, il centrodestra si scherma dietro il pareggio di bilancio raggiunto nel 2023, con la presidenza D'Angelo. Dimenticano, però, di raccontare ai cittadini che questo risultato, apparentemente grandioso, è stato raggiunto utilizzando, per il 2023, i ristori destinati a ripianare le perdite degli anni precedenti. Perdite che sono la conseguenza di fenomeni tristemente noti a tutti: la pandemia e il caro carburanti. Il gioco delle tre carte».